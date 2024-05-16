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Італія продає частку найбільшої енергетичної компанії країни, аби скоротити борг

Адміністрація прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні вчора закрила розміщення близько 2,8% акцій контрольованої державою енергетичної компанії Eni SpA.

Італія продає частку найбільшої енергетичної компанії країни, аби скоротити борг
Фото: autooil.com.ua

Італія продала частку приблизно в 1,4 мільярда євро у нафтовій компанії Eni SpA, намагаючись скоротити свій гігантський борг, пише Bloomberg.

Адміністрація прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні вчора закрила розміщення близько 2,8% акцій контрольованої державою енергетичної компанії, прискоривши підготовку документів для пропозиції.

Рим працює над планом продажу близько 20 мільярдів євро акцій компанії до 2026 року, включно з холдингом в Banca Monte dei Paschi di Siena SpA та Poste Italiane SpA. Виручені кошти будуть спрямовані на скорочення боргу, який наприкінці минулого року коливався на рівні близько 137% виробництва країни. 

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Енергетична компанія, ринкова вартість якої становить близько 49 мільярдів євро, за останні роки розширила свою діяльність у сфері виробництва природного газу та відновлюваних джерел енергії.

Eni проводить реорганізацію, відокремлюючи свій біохімічний бізнес Novamont і створюючи підрозділ з уловлювання вуглецю. Компанія також планує продати частку або вивести на біржу свій нафтопереробний і паливний підрозділ Enilive.

  • У березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Eni заявила, що припинить укладання нових угод на купівлю нафти з Росії.
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