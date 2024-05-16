Путін заявив, що співпраця з Китаєм є одним з головних "стабілізуючих факторів на міжнародній арені”

Лідер окупантів перебуває з візитом у Пекіні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сигналізував Володимиру Путіну, що зв’язки між двома країнами залишаються міцними, пише Bloomberg.

Лідер окупантів перебуває з візитом у Пекіні.

За словами Сі, його нація “готова працювати з Росією як з добрим сусідом, другом і партнером із взаємною довірою”.

Він додав, що готовий “зміцнювати дружбу між двома народами для майбутніх поколінь”.

Путін зазначив, що співпраця “є одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”.

“Разом ми підтримуємо принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”, ‒ додав очільник країни-терориста.