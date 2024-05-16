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Путін заявив, що співпраця з Китаєм є одним з головних "стабілізуючих факторів на міжнародній арені”

Лідер окупантів перебуває з візитом у Пекіні.

Путін заявив, що співпраця з Китаєм є одним з головних "стабілізуючих факторів на міжнародній арені”
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сигналізував Володимиру Путіну, що зв’язки між двома країнами залишаються міцними, пише Bloomberg.

Лідер окупантів перебуває з візитом у Пекіні.

За словами Сі, його нація “готова працювати з Росією як з добрим сусідом, другом і партнером із взаємною довірою”. 

Він додав, що готовий “зміцнювати дружбу між двома народами для майбутніх поколінь”.

Путін зазначив, що співпраця “є одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”.

“Разом ми підтримуємо принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”, ‒ додав очільник країни-терориста.

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  • Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
  • Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
  • Це друга поїздка лідера Кремля до КНР за трохи більше ніж пів року. У жовтні минулого року президент РФ їздив до Китаю на саміт "Один пояс, один шлях".
  • Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.
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