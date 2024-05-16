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Росія втратила від санкцій 170 млрд євро, але їй вдається обходити обмеження, - Власюк

Санкційних обмежень щодо країни-агресорки дотримуються понад 40 країн.

Росія втратила від санкцій 170 млрд євро, але їй вдається обходити обмеження, - Власюк
Фото: rada.gov.ua

40% нещодавніх санкційних пакетів проти Росії засновані на українських рекомендаціях. РФ є лідеркою за кількістю вжитих проти неї санкцій – вона їх має навіть більше ніж КНДР і Іран.

Про це розповів радник голови Офісу президента, секретар Міжнародної санкційної групи Єрмака–Макфола Владислав Власюк у межах дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора", організованою LB.ua та EFI Group в межах проєкту "Нова країна".

Однак, зазначив він, проти Росії, на відміну від інших країн, санкцій не вжила Організація Об'єднаних Націй. Фактично, санкційних обмежень дотримуються понад 40 країн.

Уже понад 30% російського бюджету йде на утримання армії, при цьому деякі російські галузі промисловості уже зникли.

Санкції вдарили і по зростанню російського ВВП – на рік приріст складає 2-3%. Окрім того, вперше з 90-х років став збитковим "Газпром".

Однак Росія намагається обійти санкції, і частково їй це вдається.

"Вони продовжують заробляти шалені гроші на нафті – приблизно від 10 до 17 млрд євро на місяць. Це те, що ми бачимо в останні місяці", – сказав Власюк.

Цю суму їм вдається заробляти завдяки пристосуванню до санкції. Україна працює над тим, аби усунути це.

Окрім того, європейські компанії, які не вийшли з російського ринку, продовжують приносити Росії кошти за рахунок податків. За 2023 європейські банки заплатили Росії 800 млн євро податків – удвічі більше, ніж в будь-який інший рік

За словами Власюка, найскромніша оцінка втрат Росії від санкцій – 170 млрд євро.

"Але вони можуть дозволити собі втрачати, допоки можуть продовжувати заробляти кошти", – додав він.

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