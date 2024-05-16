У Гаазі щомісяця 20 прокурорів і слідчих з різних країн опрацьовують спільну рамку розслідування злочину агресії проти України

Створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії є єдиною можливістю притягти до відповідальності російське керівництво. Про це у межах організованої LB.ua та EFI Group дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора" сказав посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.
Він зазначив, що відповідальність за злочин агресії – це відповідальність за всю війну як таку. Жоден інший механізм не може забезпечити покарання представників найвищого російського керівництва за планування, початок і ведення агресивної війни.
"Це завдання направлене на закриття прогалини, яке наразі існує", – сказав Кориневич.
Останні судові процеси над найвищими представниками політичного керівництва країн за злочин агресії були під час Нюрнберзького трибуналу та трибуналу в Токіо. В 1945 році світове співтовариство знайшло правові відповіді щодо того, як притягти до відповідальності злочинців, і це має послугувати прикладом для покарання російської влади.
Кориневич сказав, що створення спецтрибуналу не є простим, оскільки треба створити інституцію, якої не існувало майже 80 років. Прецедентів і практики мало, а всі нинішні трибунали ніколи зі злочином агресії не працювали.
Однак конкретні результати є уже до створення спецтрибуналу.
"Починаючи з липня 2023-го в Гаазі почав працювати Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України – ICPA. Це перша міжнародна спроба, ініціатива розслідування злочину агресії після Другої світової. І сьогодні в Гаазі на базі Євроюсту кожного місяця збираються більше 20 прокурорів і слідчих з декількох держав світу, в тому числі з України, США, Польщі, держав Балтії, і вони опрацьовують спільну рамку розслідування злочину агресії. Це вже нам дає сподівання на те, що цей центр напрацює матеріали, які не повинні бути втрачені, вони будуть використані в суді", – сказав Кориневич.
Спецтрибунал за злочин агресії проти України
- Злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН. Враховуючи те, що Росія має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії. Наразі судового органу, який мав би юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, не існує. Найвище військово-політичне керівництво Росії без цього органу судити не зможуть.
- Робота над створенням спецтрибуналу, що міг би покарати Путіна та інших винних у розвʼязанні війни, почалася в 2022. У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.
- Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA) є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою.
- 2 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що практичного прогресу в питанні створення спецтрибуналу немає. Міністр назвав створення спецтрибуналу найскладнішим питанням, оскільки все ще тривають дискусії щодо концепцій. Прихильники першої вважають, що трибунал потрібно запускати вже зараз, другої – що спершу узгодити юридичну можливість притягнення до відповідальності топвлади Росії включно з Путіним.
- 3 квітня 44 країни підтримали заклик створити Спецтрибунал проти Росії.