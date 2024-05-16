У Гаазі щомісяця 20 прокурорів і слідчих з різних країн опрацьовують спільну рамку розслідування злочину агресії проти України

Напрацьовані матеріали можна буде використати в спецтрибуналі за злочин агресії проти України, який судитиме російську владу.

Створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії є єдиною можливістю притягти до відповідальності російське керівництво. Про це у межах організованої LB.ua та EFI Group дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора" сказав посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.

Він зазначив, що відповідальність за злочин агресії – це відповідальність за всю війну як таку. Жоден інший механізм не може забезпечити покарання представників найвищого російського керівництва за планування, початок і ведення агресивної війни.

"Це завдання направлене на закриття прогалини, яке наразі існує", – сказав Кориневич.

Останні судові процеси над найвищими представниками політичного керівництва країн за злочин агресії були під час Нюрнберзького трибуналу та трибуналу в Токіо. В 1945 році світове співтовариство знайшло правові відповіді щодо того, як притягти до відповідальності злочинців, і це має послугувати прикладом для покарання російської влади.

Кориневич сказав, що створення спецтрибуналу не є простим, оскільки треба створити інституцію, якої не існувало майже 80 років. Прецедентів і практики мало, а всі нинішні трибунали ніколи зі злочином агресії не працювали.

Однак конкретні результати є уже до створення спецтрибуналу.

"Починаючи з липня 2023-го в Гаазі почав працювати Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України – ICPA. Це перша міжнародна спроба, ініціатива розслідування злочину агресії після Другої світової. І сьогодні в Гаазі на базі Євроюсту кожного місяця збираються більше 20 прокурорів і слідчих з декількох держав світу, в тому числі з України, США, Польщі, держав Балтії, і вони опрацьовують спільну рамку розслідування злочину агресії. Це вже нам дає сподівання на те, що цей центр напрацює матеріали, які не повинні бути втрачені, вони будуть використані в суді", – сказав Кориневич.

Спецтрибунал за злочин агресії проти України