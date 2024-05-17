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Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів

Втрати особового складу ворога наближаються до 490 тисяч військових.

Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 490 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

  • особового склад ‒ близько/ about 489870 (+1410) осіб 
  • танків ‒ 7547 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14) 
  • артилерійських систем – 12603 (+38) 
  • РСЗВ – 1071 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 800 (+2) 
  • літаків – 353 (+2) од,
  • гелікоптерів – 326 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)
  • крилаті ракети ‒ 2200 (+0)
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) 
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) 
  • спеціальна техніка ‒ 2062 (+7).

Дані уточнюються.

  • З 10 травня триває новий наступ Росії на Харківську область. Ворог вклинився в українську оборону і намагається просунутися вглиб. Захисники стримують окупантів та ведуть по них вогонь з артилерії і безпілотників.
  • У Вовчанську росіяни беруть в полон цивільних і розстрілюють їх. На околицях міста тривають бої.
  • Президент 16 травня вдень провів у Харкові виїзне засідання ставки і назвав ситуацію "контрольованою".
  • 16 травня ввечері голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що активне просування ворога Харківською областю вдалося зупинити. 

Більше на цю тему в матеріалі "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи".

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