За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 490 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:
- особового склад ‒ близько/ about 489870 (+1410) осіб
- танків ‒ 7547 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14)
- артилерійських систем – 12603 (+38)
- РСЗВ – 1071 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 800 (+2)
- літаків – 353 (+2) од,
- гелікоптерів – 326 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)
- крилаті ракети ‒ 2200 (+0)
- кораблі / катери ‒ 26 (+0)
- підводні човни / submarines - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 2062 (+7).
Дані уточнюються.
- З 10 травня триває новий наступ Росії на Харківську область. Ворог вклинився в українську оборону і намагається просунутися вглиб. Захисники стримують окупантів та ведуть по них вогонь з артилерії і безпілотників.
- У Вовчанську росіяни беруть в полон цивільних і розстрілюють їх. На околицях міста тривають бої.
- Президент 16 травня вдень провів у Харкові виїзне засідання ставки і назвав ситуацію "контрольованою".
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Більше на цю тему в матеріалі "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи".