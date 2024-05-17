Втрати особового складу ворога наближаються до 490 тисяч військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 490 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

особового склад ‒ близько/ about 489870 (+1410) осіб

танків ‒ 7547 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14)

артилерійських систем – 12603 (+38)

РСЗВ – 1071 (+1) од,

засоби ППО ‒ 800 (+2)

літаків – 353 (+2) од,

гелікоптерів – 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)

крилаті ракети ‒ 2200 (+0)

кораблі / катери ‒ 26 (+0)

підводні човни / submarines - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2062 (+7).

Дані уточнюються.

З 10 травня триває новий наступ Росії на Харківську область. Ворог вклинився в українську оборону і намагається просунутися вглиб. Захисники стримують окупантів та ведуть по них вогонь з артилерії і безпілотників.

У Вовчанську росіяни беруть в полон цивільних і розстрілюють їх. На околицях міста тривають бої.

Президент 16 травня вдень провів у Харкові виїзне засідання ставки і назвав ситуацію "контрольованою".

16 травня ввечері голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що активне просування ворога Харківською областю вдалося зупинити.

Більше на цю тему в матеріалі "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи".