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“Ситуація загалом контрольована”: Зеленський провів засідання ставки у Харкові

Верховний головнокомандувач повідомив, що українські воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним.

“Ситуація загалом контрольована”: Зеленський провів засідання ставки у Харкові
Фото: Офіс президента

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів засідання ставки у Харкові. 

“Заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ Хортиця” Юрія Содоля та ОТУ “Харків” Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців”, – повідомив Зеленський.

На Ставці детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості протидіяти російським наступальним планам.

Глава держави зазначив, що станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, українські воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – відбувається посилення підрозділів.

Також очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Крім того, верховний головнокомандувач заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення.

Також президен відвідав на Харківщині поранених захисників. 

Зазначимо, нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що плани ворога закріпитися у глибині міської забудови Вовчанська зірвано. З початку доби українські підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста. ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

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