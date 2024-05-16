Гуменюк про позов в Аргентині: "Ми обрали один злочин проти однієї людини, щоб показати, що це вже достатньо погано"

Аргентину для подання позову потерпілого від катувань росіян українського чоловіка обрали з декількох причин. По-перше, ця країна має необхідне законодавство для розгляду таких справ.

По-друге, вона після судів над хунтами (цей процес є другим найбільшим після Нюрнберзького процесу) має відповідний досвід. Зокрема, для розслідування катувань струмом, розповіла представниця міжнародного проєкту The Reckoning Project (TRP), українська журналістка Наталя Гуменюк під час дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора", організованою LB.ua та EFI Group в межах проєкту "Нова країна".

Окрім того, Аргентина має повагу в міжнародній юстиції.

"Ми зумисне обрали один злочин однієї людини, щоб показати, що один злочин проти однієї людини – достатньо поганий. І це вже те, що є злочином для всього світу", – сказала вона.

Цей позов також демонструє, що для воєнних злочинців буде менше безпечного місця. Близько 90 країн досі мають безвізовий режим з Росією.

"В Латинській Америці вони почувають доволі вільно. І навіть факт того, що щось тут може бути на цій території, яку вони вважають своєю, це важливо. Бо вони поки не знають, проти кого пред'явлені звинувачення", – пояснила Гуменюк.

Також це гарний приклад для таких країн, як Аргентина, показувати, що вони теж можуть допомогти Україні. Вони не можуть дати зброю та гроші, але можуть допомогти там, де вони вміють.