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На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 5 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 343 людини, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 5 людей отримали поранення
Фото: Телеграм/Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 5 людей отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, ще 5 — пошкоджено; також пошкоджено підприємство. 

Покровський район. У Михайлівці Новогродівської громади поранено 5 людей. Обстріляні Курахове і Курахівка.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Зарічне. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти і багатоповерхівка. У Залізному Торецької громади пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Зазначимо, на Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули і 9 отримали поранення.

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