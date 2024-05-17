На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 5 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 343 людини, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 5 людей отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, ще 5 — пошкоджено; також пошкоджено підприємство.

Покровський район. У Михайлівці Новогродівської громади поранено 5 людей. Обстріляні Курахове і Курахівка.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Зарічне.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти і багатоповерхівка. У Залізному Торецької громади пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Зазначимо, на Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули і 9 отримали поранення.