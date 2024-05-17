На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 5 людей отримали поранення

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 5 людей отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, ще 5 — пошкоджено; також пошкоджено підприємство.
Покровський район. У Михайлівці Новогродівської громади поранено 5 людей. Обстріляні Курахове і Курахівка.
Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Зарічне.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти і багатоповерхівка. У Залізному Торецької громади пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Зазначимо, на Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули і 9 отримали поранення.