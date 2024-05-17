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Зеленський: Сили оборони стабілізували ситуацію в Харківській області

Ворога зупинили на першій лінії оборони.

Зеленський: Сили оборони стабілізували ситуацію в Харківській області
Фото: Новинарня

Сили оборони стабілізували ситуацію в Харківській області. Ворог зупинений на першій лінії оборони. Є друга та найпотужніша третя – бетонна лінія оборони. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент LB.ua. 

"У нас була предметна зустріч з Сирським, Содолем, Драпатим. А також з прикордонниками – Сергієм Дейнеко. З Нацполіцією. На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було", – заявив президент. 

Глава держави наголосив, що у нас дуже потужні бригади. 

"Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами – те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків. Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", – додав він. 

Володимир Зеленський підкреслив, що до бетонної лінії оборони на Харківщині ворог не дійшов. 

"Це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати (фортифікаційні споруди), тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули… Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", – сказав президент. 

Натомість Глава держави наголосив, що ворог зберігає плани захопити Вовчанськ. 

"Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована", – запевнив Володимир Зеленський.

  • На Харківському напрямку 16 травня ворог продовжив наступальні дії та здійснив 11 атак. Бої точилися в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження, Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи ворогу закріпитися.
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