Новоросійськ зазнав масової атаки БПЛА: цілями були порт та нафтобаза окупантів

Чорноморському флоту РФ неспокійно і за межами Криму: у Новоросійську Краснодарського краю цієї ночі лунали вибухи.

У Telegram жителі писали, що їх попереджали про навчання, які мали тривати до 23 години. Проте о третій ночі розпочалися гучні звуки. Очевидці стверджують, що щось влучило у порт, який став базою для військового флоту після того, як ЗСУ почали винищувати ворожі кораблі в Чорному морі.

Також під атакою опинилися мазутний термінал та об'єкт "Транснєфті". Повідомляється про те, що місто знеструмлене. Загалом користувачі мережі нарахували 28 вибухів.