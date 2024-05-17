Росіяни взяли в полон до 40 цивільних людей у Вовчанську, - поліція

Російські окупанти взяли в полон до 40 цивільних людей у Вовчанську Харківської області. Вони хотіли вийти на підконтрольну Україні територію.

Про це розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"Росіяни зігнали цивільних до одного підвалу та використовують як живий щит, бо поруч із цим місцем вони організували командний штаб. Нам відомо, що цих людей росіяни допитують і ті, хто проводять допити, називають себе працівниками ФСБ. Ці люди до останнього не хотіли евакуюватися, бо не хотіли лишати свої домівки, але коли намірилися вийти, росіяни не дали їм цього", - сказав Болвінов.

Він зауважив, що інформації про наявність дітей серед людей у підвалі поліція не має.

Зазначається, що один чоловік хотів евакуюватись і йшов до українських поліцейських, через що окупанти вбили його пострілом у голову.