Росіяни атакують Харків, на місці влучання виникла пожежа

Російські окупанти в ніч на 17 травня завдали ударів по Харкову, в місті лунають вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання - пожежа”, - написав Терехов.
Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
Терехов наголосив, що атака шахедів продовжується, на місто заходять нові.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова, виникла пожежа.
Згодом він повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.