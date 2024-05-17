Росіяни атакують Харків, на місці влучання виникла пожежа

Російські окупанти в ніч на 17 травня завдали ударів по Харкову, в місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання - пожежа”, - написав Терехов.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Терехов наголосив, що атака шахедів продовжується, на місто заходять нові.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова, виникла пожежа.

Згодом він повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.