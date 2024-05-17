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Росіяни атакують Харків, на місці влучання виникла пожежа

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Росіяни атакують Харків, на місці влучання виникла пожежа
Росіяни атакують Харків, на місці влучання виникла пожежа (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч на 17 травня завдали ударів по Харкову, в місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання - пожежа”, - написав Терехов.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. 

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Терехов наголосив, що атака шахедів продовжується, на місто заходять нові. 

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова, виникла пожежа. 

Згодом він повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.

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