Група Макфола-Єрмака презентувала новий план дій для посилення санкційного тиску на Росію

Санкційна група Макфола-Єрмака презентувала новий План дій для подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, документ містить конкретні кроки, які "можуть суттєво підірвати економічний та військовий потенціал Росії для швидшого припинення її агресії в Україні".

"Очікуємо, що пакет обмежень знизить експортні доходи країни-агресорки на 70–80 млрд дол. щорічно, забезпечить значний дефіцит зовнішньої торгівлі та бюджету рф, послабить її валюту та загальну економічну стабільність", - зазначив керівник ОПУ.

Серед запропонованих заходів групи – конфіскація заморожених активів російського Центробанку, які потрібно спрямувати на військову й економічну підтримку України та її відбудову, посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

"Пропонуємо запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь та відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю для дотримання заборони на експорт до Росії критично важливих технологій, обладнання й компонентів, які використовують в оборонному секторі та нафтогазовому комплексі", - додав Єрмак.

Також йдеться про запровадження санкцій щодо західних компаній, які залучені до російських логістичних операцій та сприяють ухиленню від обмежень, недопуск юристів та адвокатів США до допомоги в ухиленні Москви від санкцій. Також група Макфола-Єрмака наголошує, що треба визнати Росію державою-спонсоркою тероризму і посилити контроль за дотриманням існуючих санкцій.