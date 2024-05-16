Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є поранена

16 травня після 16.00 російська армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Корабельного району Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, унаслідок цієї ворожої атаки контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми отримала 54-річна жінка.

"Їй була надана медична допомога на місці. Від госпіталізації поранена відмовилась. Під час обстрілу вона перебувала в приміщені", - додав очільник МВА.