На Закарпатті чоловік при перевірці документів декілька разів вистрілив у поліцейського

Порушника затримали. Раніше він вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.

У Мукачівському районі чоловік здійснив декілька пострілів у бік правоохоронців, внаслідок чого травмував інспектора сектору реагування патрульної поліції. Фігурант затриманий, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження, повідомляє Нацполіція.

15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їх екіпаж. Подія трапилася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Seat Ibiza.

За кермом транспортного засобу перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. На законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. У подальшому через вікно автівки фігурант здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції. Внаслідок цього поранив одного з інспекторів поліції.

Фігуранта затримали одразу на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

Слідчі з місця злочину вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої фігурант стріляв у правоохоронців. Працівники поліції встановлюють походження зброї.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, минулого місяця внаслідок нападу на поліцейських у Вінницькій області загинув 20-річний працівник Нацполіції.