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До Дня вишиванки Укрпошта випустила дві нові марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки

Тираж кожної нової марки – 800 тисяч екземплярів.

До Дня вишиванки Укрпошта випустила дві нові марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки
Фото: Укрпошта

До Дня вишиванки Укрпошта випустила дві нові поштові марки, повідомляє пресслужба компанії. 

“Одягнуті у вишиванки, ми немов тримаємося за руки, де б не були – від далекого океану до Києва, від вершин Карпат до донецьких степів, від Харкова до українського Криму. Сьогодні, у День вишиванки, Укрпошта випускає дві нові марки – із фрагментами вишивки Харківщини та АР Крим”, – йдеться в повідомленні. ⠀

Для марок “Сорочка (фрагмент). Харківська обл.” та “Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı” за ескізи було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва.⠀

Тираж кожної нової марки – 800 тисяч екземплярів.⠀

Минулого місяця Укрпошта випустила благодійний блок марок “Зброя перемоги. Made in UA”. У блоці шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. Донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони.

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