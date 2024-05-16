До Дня вишиванки Укрпошта випустила дві нові поштові марки, повідомляє пресслужба компанії.

“Одягнуті у вишиванки, ми немов тримаємося за руки, де б не були – від далекого океану до Києва, від вершин Карпат до донецьких степів, від Харкова до українського Криму. Сьогодні, у День вишиванки, Укрпошта випускає дві нові марки – із фрагментами вишивки Харківщини та АР Крим”, – йдеться в повідомленні. ⠀

Для марок “Сорочка (фрагмент). Харківська обл.” та “Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı” за ескізи було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва.⠀

Тираж кожної нової марки – 800 тисяч екземплярів.⠀

Минулого місяця Укрпошта випустила благодійний блок марок “Зброя перемоги. Made in UA”. У блоці шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. Донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони.