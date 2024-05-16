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​Укренерго: планується імпорт електроенергії з п'ятьох країн ЄС

Сьогодні у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень.

​Укренерго: планується імпорт електроенергії з п'ятьох країн ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна стикається зі значним дефіцитом електроенергії. Для його подолання планується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень.

"Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Сьогодні, 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Самі обленерго  повідомляють, що призупиняють графіки погодинних відключень з 9-ї ранку і анонсують можливість їх застосування з 16:00 до кінця доби.

Про відсутність графіків до 16:00 уже поінформували, зокрема, "Львівобленерго", "Рівнеобленерго", "Полтаваобленерго", "Миколаївобленерго", а також ДТЕК, чиї ОСР працюють у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

На ранок знеструмлено 446 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення у Київській, Одеській та Сумській, областях.

  •     Увечері 14 травня Укренерго вимушено впровадило відключення електроенергії в усіх областях. Це відбулося внаслідок російських обстрілів енергетики. У зв'язку з похолоданням зросло споживання, і енергосистема не змогла з цим впоратися.
  •     Вранці 15 травня по Україні застосували аварійні відключення. Згодом у Києві і чотирьох областях скасували екстрені відключення світла.
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