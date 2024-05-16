Частина споруд на території Нижньої Лаври, які були передані у державне управління, будуть використовуватись як приміщення музейного призначення, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Карандєєв разом із головою Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим, генеральним директором Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максимом Остапенком та фахівцями Міністерство культури та інформаційної політики України 15 травня проінспектували приміщення Нижньої Лаври.

“Ініціюємо створення фондосховища музейних цінностей у одному з приміщень. Безумовно, частина з “новобудів” потребує знесення і відновлення історичного ландшафту. Разом з тим, окремі будівлі можуть принести користь державі. Повертаємо нашу історію та державність в українську Лавру”, – повідомив Карандєєв.