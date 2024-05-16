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Частину споруд Нижньої Лаври використовуватимуть як музеї, частину “новобудів” знесуть, – Карандєєв

Зокрема, в одному з приміщень ініціювали створення фондосховища музейних цінностей.

Частину споруд Нижньої Лаври використовуватимуть як музеї, частину “новобудів” знесуть, – Карандєєв
Фото: Facebook / Ростислав Карандєєв

Частина споруд на території Нижньої Лаври, які були передані у державне управління, будуть використовуватись як приміщення музейного призначення, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Карандєєв разом із головою Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим, генеральним директором Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максимом Остапенком та фахівцями Міністерство культури та інформаційної політики України 15 травня проінспектували приміщення Нижньої Лаври. 

“Ініціюємо створення фондосховища музейних цінностей у одному з приміщень. Безумовно, частина з “новобудів” потребує знесення і відновлення історичного ландшафту. Разом з тим, окремі будівлі можуть принести користь державі. Повертаємо нашу історію та державність в українську Лавру”, – повідомив Карандєєв.

  • Торік у березні стало відомо, що УМП МП виселяють із лаври
  • Мінкульт розпорядився утворити робочі групи з інвентаризації майна, які виявили численні порушення, як-от незаконні новобудови, пошкодження історичних будівель тощо. Попри судові рішення допустити комісію до перевірок і повернення будівель ченці УПЦ і деякі віряни перешкоджали її роботі. Однак поступово майно повертають у власність держави.
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