«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
ГоловнаСуспільствоПодії

“Київзеленбуд” планує знову реконструювати парк “Наталка” – на 20 млн гривень

Реконструкція території парку ведеться з 2017 року. На це уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 млн грн.

“Київзеленбуд” планує знову реконструювати парк “Наталка” – на 20 млн гривень
столичний парк “Наталка”
Фото: Вікіпедія

Комунальне об’єднання "Київзеленбуд" планує витратити цього року 20 млн грн на реконструкцію парку в урочищі “Наталка”, повідомляє “Великий Київ” із посиланням на дані Prozorо.

За ці гроші збираються спорудити дитячий схил та майданчик “Хобітонів” з каруселями, штучним рулонним газоном та гумовим покриттям.

Також тут планують збудувати пункт заправки водою поливо-миючих автомобілів та капітальна насосна станція з водозабірними конструкціями.

Крім цього, в парку планують замінити тротуарну плитку і бардюри, провести зовнішні оздоблювальні та електромонтажні роботи, а також встановити нержавіючу металеву огорожу.

Всі роботи по реконструкції парку мають бути виконані до 15 листопада 2024 року.

Видання зазначає, що реконструкція території парку ведуться з 2017 року. На це уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 мільйонів гривень. 

Так, у липні 2018 року у Києві відкрили після ремонту другу чергу парку "Наталка". Першу відкрили навесні 2017 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies