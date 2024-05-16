“Київзеленбуд” планує знову реконструювати парк “Наталка” – на 20 млн гривень

Реконструкція території парку ведеться з 2017 року. На це уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 млн грн.

Комунальне об’єднання "Київзеленбуд" планує витратити цього року 20 млн грн на реконструкцію парку в урочищі “Наталка”, повідомляє “Великий Київ” із посиланням на дані Prozorо.

За ці гроші збираються спорудити дитячий схил та майданчик “Хобітонів” з каруселями, штучним рулонним газоном та гумовим покриттям.

Також тут планують збудувати пункт заправки водою поливо-миючих автомобілів та капітальна насосна станція з водозабірними конструкціями.

Крім цього, в парку планують замінити тротуарну плитку і бардюри, провести зовнішні оздоблювальні та електромонтажні роботи, а також встановити нержавіючу металеву огорожу.

Всі роботи по реконструкції парку мають бути виконані до 15 листопада 2024 року.

Видання зазначає, що реконструкція території парку ведуться з 2017 року. На це уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 мільйонів гривень.

Так, у липні 2018 року у Києві відкрили після ремонту другу чергу парку "Наталка". Першу відкрили навесні 2017 року.