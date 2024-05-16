Двоє жителів Донеччини загинули через російську агресію

Через російську агресію у Донецькій області впродовж доби загинуло двоє цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 15 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Карлівці", – зазначив Філашкін.

Також додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російська армія не змогла захопити Часів Яр на Донеччині до умовного "дедлайну" – 9 травня, а нових дедлайнів у нього немає. Наразі ворог пробує прорвати оборону ЗСУ для виходу на на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб обійти з флангів Часів Яр.