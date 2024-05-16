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Двоє жителів Донеччини загинули через російську агресію

Окупанти вбили цивільних у Карлівці.

Двоє жителів Донеччини загинули через російську агресію
Донецька область, наслідки обстрілів. Фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Через російську агресію у Донецькій області впродовж доби загинуло двоє цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 15 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Карлівці", – зазначив Філашкін. 

Також додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російська армія не змогла захопити Часів Яр на Донеччині до умовного "дедлайну" – 9 травня, а нових дедлайнів у нього немає. Наразі ворог пробує прорвати оборону ЗСУ для виходу на на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб обійти з флангів Часів Яр.

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