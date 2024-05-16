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​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки

Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 488 460 осіб.

​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

Близько 488 460 окупантів знищили українські захисники від початку повномасштабного вторгнення. Також Сили оборони ліквідували понад 14 000 бойових броньованих машин ворога.

Про це йдеться у зведеннні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,
  • танків ‒ 7529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
  • артилерійських систем –  12565 (+27) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
  • спеціальна техніка / ‒ 2062 (+1).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

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