​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки

Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 488 460 осіб.

Близько 488 460 окупантів знищили українські захисники від початку повномасштабного вторгнення. Також Сили оборони ліквідували понад 14 000 бойових броньованих машин ворога.

Про це йдеться у зведеннні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,

танків ‒ 7529 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,

артилерійських систем – 12565 (+27) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),

крилаті ракети ‒ 2200 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,

спеціальна техніка / ‒ 2062 (+1).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.