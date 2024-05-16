Захисники покращили тактичне положення в районі Побєди

Сили оборони зосередилися на стримуванні просування ворог та зриві планів щодо встановлення повного контролю ворога над Донецькою та Луганською областями і над північчю Харківської.

Протягом доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зосередилися на недопущенні просування росіян вглиб території України та на зриві планів щодо встановлення повного контролю ворога над Донецькою та Луганською областями і над північчю Харківської.

На Харківському напрямку росіяни за добу здійснили 11 атак. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Слобожанське, Стариця, Вовчанськ, сказав у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи в Вовчанську і тримають ситуацію під контролем.

На Куп'янському захисники відбили 30 атак у районі Синьківки, Піщаного, Берестового Харківської області, Стельмахівки, Мясожарівки, Тердохлібового, Ноовєгорівки Луганської області, де окупанти намагалися покращити тактичне положення.

На Лиманському захисники стали на заваді п'ятьом атакам у районі Новосадового і Торського Донецької області.

На Сіверському захисники відбили вісім атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському відбили 19 спроб наступу в районі Нового, Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки, південніше Іванівського, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Покровському напрямку було "найгарячіше". Оборонці відбили 45 атак у районах Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового, Соловйого Донецької області. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки, Слваного, Водяного, Парасковіївки на Донеччині, де росіян за підтримки авіації намагалися прорвати оборону.

"Учора наші воїни покращили тактичне положення в районі Побєди", – сказав речник Генштабу.

На Времівському напрямку захисники відбили 26 атак у районі Костянтинівки, Водяного, Урожайного, Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському ворог чотири рази атакував рубіж оборони в районі роботиного. Втрат наших позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити підрозділи захисників з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом доби вчинив сім марних атак.

"Загалом за добу ворог завдав чотири ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснив 118 обстрілів із систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах", – додав речник.