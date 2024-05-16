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​На військовому аеродромі "Бельбек" знищено ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 і склад палива, – ЗМІ

Є втрати серед окупантів.

​На військовому аеродромі "Бельбек" знищено ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 і склад палива, – ЗМІ
Аеропорт 'Бельбек' (архівне фото)
Фото: sevas.com

На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму внаслідок нічної атаки знищено ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також загинули двоє російських окупантів, 13 – постраждали.

Про це повідомляє Astra.

В екстрених службах регіону спочатку повідомили про знищення двох винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 і пожежу на складі. Пізніше, ближче до ранку, ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" вже в районі села Вишневе.

Партизанський рух "АТЕШ" також повідомляв, що на аеродромі було влучання по головному складу ракетно-артилерійського озброєння.

У Міноборони Росії тим часом заявили, про нібито збиття 10 ракет ATACMS. Про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не згадувало. Пропагандисти повідомляли про загиблих та поранених, але не уточнювали деталі та їхню кількість.

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