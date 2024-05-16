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На Харківщині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 12 отримали поранення

Наразі 2319 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3834 з Харківського, 103 з Богодухівського та 2533 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйована 8779 люди.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 12 отримали поранення
Фото: detector.media

На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 13 людей, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

20:03 м. Харків. Через ворожий ракетний обстріл пошкоджено 5-поверховку будівлю, 8 автівок, багато вікон вибито. Поранено 2 чоловіки: 20 та 40 років.

04:44 с. Богуславка, вул. Центральна, 23. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі. Постраждала жінка.

00:29 — 00:48 м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка.

23:30 с. Графське Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка.

18:01 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу поранений 70-річний чоловік.  17:30 с. Колісниківка Куп'янський район. Внаслідок обстрілу травмовано 55-річну жінку.  17:00 Дергачівська громада, у полі. Внаслідок влучання «Ланцету» у трактор отримав поранення 25-річний тракторист.

16:50 м. Куп`янськ. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув 50-річний чоловік.

10:25 Харківський район, Малоданилівська селищна громада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови.

За даними Синєгубова, на Харківському напрямку з початку доби підрозділи українських військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця. 

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. 

В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.

Зазначимо, вчора ввечері президент повідомив, що на Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію: "окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють".

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