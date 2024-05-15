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Система охорони здоров'я готова працювати в умовах аварійних відключень енергопостачання, - Віктор Ляшко

У мережах лікарень зараз є 11 тисяч генераторів. 

Система охорони здоров'я готова працювати в умовах аварійних відключень енергопостачання, - Віктор Ляшко
Пасажири стоять біля електрогенератора, який буде встановлений на центральному залізничному вокзалі та забезпечуватиме енергією
Фото: EPA/UPG

Система охорони здоров'я готова працювати в умовах аварійних відключень енергопостачання, при цьому заклади охорони здоров'я при планових відключеннях електроенергії відключатимуть від світла в останню чергу. 

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо.

“Ми маємо у мережах лікарень 11 тисяч генераторів. Із них упродовж воєнного стану ми поставили більше 3 тисяч і це вже генератори більшої потужності – понад 50 кВт”, - зазначив міністр.

Він додав, що у 2020 році, коли всі лікарні переходили на Програму медичних гарантій і на фінансування із НСЗУ, обов'язковою вимогою для отримання фінансування із держбюджету була наявність дизельного або бензинового генератора. 

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Віктор Ляшко зауважив, що сьогодні викликом є уже не самі генератори, а наявність пального. Об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі лікарні, повинні мати запас пального на 120 годин роботи. Тобто, орієнтовно на 5 днів. 

“Зараз є доручення прем'єр-міністра всім обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, чітко відпрацювати маршрути, як доставляти пальне до критичної інфраструктури на випадок, якщо понад 5 днів немає електроенергії”, - наголосив голова МОЗ. 

Також розглядається питання теплопостачання і водопостачання при блекаутах, щоб заклад міг забезпечити повну автономну роботу. 

“Це значить, що в нього є дизель-генератор, своя артезіанська свердловина і котельня на альтернативному паливі. Це або твердопаливний котел, або індивідуальна газова котельня для опалення саме цього закладу. Таким чином ми розуміємо мережу закладів, якщо відключиться усе. І саме в цю мережу закладів перенаправляються маршрути пацієнтів”, - розповів Віктор Ляшко. 

Він нагадав, що завдяки міжнародним партнерам лікарні й Центри екстреної медичної допомоги зараз обладнані станціями супутникового інтернету Starlink, їх вже 1 107 одиниць. 

  • Раніше Віктор Ляшко повідомив, що якщо лікарня зупиниться під час відключення світла, її менеджера “потрібно віддати під кримінальне провадження”.
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