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Щоб врятувати недоношене немовля з вадами, лікарі оперували дитину прямо в кювезі і виправили порушення

Львівські лікарі оперували недоношену дівчинку прямо в кювезі, спеціальному інкубаторі для забезпечення життєвих показників, аби врятувати її.

Щоб врятувати недоношене немовля з вадами, лікарі оперували дитину прямо в кювезі і виправили порушення
Єлизавета Митка
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Дівчинка – третя донька в родині Митків із міста Стрий на Львівщині, пише Перше медичне об’єднання Львова.

Мама Оксана, з досвіду попередніх вагітностей, на 29-му тижні відчула, що з дитиною щось не так. Записалася на позапланове обстеження і дізналася, що в донечки – діафрагмальна грижа. Це вроджена патологія, коли органи черевної порожнини через отвір у діафрагмі переміщаються в грудний простір.

У Єлизавети на місце лівої легені перемістилися кишківник, шлунок та ліва доля печінки.

Оксану скерували до Львова у Дитячу Лікарню Святого Миколая, оскільки тут є власне пологове відділення і всі профільні спеціалісти для допомоги новонародженим зі складними вадами.

Мама з Єлизаветою
Фото: Перше медоб'єднання Львова
Мама з Єлизаветою

Консиліум лікарів віришів, що Єлизавета народиться одразу після формування легень через кесарський розтин.

Та за місяць лікарі виявили ще одну патологію в дитини — кісту, що стрімко росте в черевній порожнині, її слід видаляти одразу після народження. 

Єлизавета народилася 14 березня, на 37-му тижні вагітності. Лікарні мусили негайно оперувати, але не змогли – маля не дихало самостійно. Тому дитину підключили до апарату високочастотної вентиляції легень. Операцію довелося відкласти.

Зрештою, хірурги мусили оперувати прямо в кювезі реанімаційного відділення за тиждень після народження. Спершу видалили кісту, яка займала вже половину черевної порожнини. Потім — кишківник, ліву долю печінки та шлунок, повернули з грудного простору на місце — у черевну порожнину.

Під час третього етапу операції хірурги скорегували саму ваду — відновили м’язеву перетинку діафрагми. Ліва легеня змогла повернутися на своє місце, розправилася та наповнилася повітрям. 

Виходжували дівчинку ще близько трьох тижнів.

Андрій Дворакевич, керівник Центру хірургії Дитячої Лікарні Святого Миколая, каже, що такі діти часто мають певні ускладнення після лікування, тут медикам вдалось цього уникнути. А таке поєднання патологій у дитині він за свої 27 років практики бачив уперше.

Нині одномісячна Єлизавета одужує. Під час виписки її зустрічали старші сестрички, тато та бабуся.

Єлизавету з мамою виписують додому
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Єлизавету з мамою виписують додому

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