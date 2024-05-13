Тільки з початку року меланому діагностували в понад 2000 українців. Яке лікування покриває держава – НСЗУ

За даними Електронної системи охорони здоров’я , встановлений діагноз меланоми мають 21 289 пацієнтів в Україні.2 397 із них отримали цей діагногз уперше цьогоріч.

Про це у Всесвітній день меланоми повідомила Національна служба здоров’я, які послуги з діагностики та лікування меланоми покриває держава у межах Програми медичних гарантій.

Меланома шкіри – це злоякісна ракова пухлина та одне з найбільш небезпечних онкозахворювань, яке вражає життєво важливі органи: головний мозок, легені, кістки.

Своєчасно розпочате протипухлинне лікування пацієнтів з меланомою шкіри на початкових стадіях у 98-99 % випадків призводить до повного одужання.

НСЗУ заявляє, що Програма медгарантій покриває всі види меддопомоги для онкопацієнтів: від діагностики до лікування та реабілітації і паліативної допомоги.

Сімейний лікар — перший, хто може вчасно виявити злоякісне новоутворення та направити до онколога.

Він створить електронне направлення на необхідні обстеження та направить до лікаря-спеціаліста.

Діагноз меланоми шкіри встановлюють виключно у медзакладах спеціалізованих медзакладах після повного видалення пухлини шкіри та її гістологічного дослідження.

Залежно від параметрів пухлини, пацієнту можуть запропонувати додаткові обстеження (загальноклінічне, УЗД лімфатичних вузлів, комп’ютерну томографію (КТ) внутрішніх органів та магнітно-резонансну томографіу (МРТ) головного мозку, якщо є підозра на метастази).

Спеціальне протипухлинне лікування пацієнтів з меланомою шкіри включає хірургічне лікування, медикаментозну терапію протипухлинними препаратами, променеву терапію та їх поєднання. Ці послуги покриває Програма медичних гарантій.

Консультації лікарів та діагностика покриваються пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.

Лікування включно з ліками пацієнт отримує безоплатно в межах пакетів “Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах” та “Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах”.

Хіміотерапевтичне лікування передбачає проведення лабораторних та інструментальних досліджень проведення інтенсивної терапії та надання кисневої підтримки. А також своєчасне знеболення, супровідну медикаментозну терапію тощо.

При радіологічному лікуванні — променеву терапію, супровідну медикаментозну терапію, надання кисневої підтримки тощо. Якщо в медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії із цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу.

Також Програма медичних гарантій за необхідності покриває хірургічні втручання у межах пакету "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". У безоплатну медичну допомогу включені лабораторні та інструментальні дослідження, анестезія, власне проведення операцій, забезпечення необхідними лікарськими засобами тощо.

Нагадаємо, що голова НСЗУ заявила: фінансові залишки на рахунках онкоцентрів показують, що грошей від держави у них достатньо, аби лікувати людей, включно з ліками. Але досі є вимагання від пацієнтів.

Тому НСЗУ просить скаржитися їм на подібні випадки. Є кейси повернення коштів лікарнями після таких скарг.

Які є чинники ризику появи меланоми

множинні сонячні опіки впродовж життя, наявність передракових станів та немеланомних раків шкіри, імуносупресивних станів (трансплантація внутрішніх органів та гемопоетичних клітин, ВІЛ/СНІД);

вплив природного та штучного ультрафіолетового випромінювання, зокрема використання соляріїв.

генетична схильність;

чоловіча стать;

вік старше 50 років;

наявність асиметричних, без чітких країв родимок, наявність більше 100 пігментних родимок, світлий фототип шкіри;

пік захворюваності на меланому шкіри припадає на 65 років, хоча хвороба може виникнути в будь-якому віці.

Основні симптоми меланоми: