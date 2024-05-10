Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаЗдоров'я

У Львові відкрили перший в Україні Центр протезування та ортезування за міжнародними стандартами

На базі Національного реабілітаційного Центру UNBROKEN Першого медоб’єднання Львова відкрили новий Центр протезування та ортезування.

У Львові відкрили перший в Україні Центр протезування та ортезування за міжнародними стандартами
Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Фото: UNBROKEN

Тут не лише виготовлятимуть протези, а й навчатимуть спеціалістів з усієї України. 

Центр буде першим в Україні, що відповідає усім міжнародним стандартам з ортопедії та протезування, розповідає UNBROKEN.

Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Фото: UNBROKEN
Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Площа Центру - 1 000 кв.м., розрахована на 40 робочих місць. Тут є обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг. Є кімнати для зняття мірок, виготовлення, випробування та примірки штучних кінцівок, облаштовані лабораторія ходьби, аудиторія для навчань спеціалістів та внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів.

Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Фото: UNBROKEN
Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Потужності новоствореного Центру дозволять виготовляти та встановлювати 1200 протезів на рік. Усе це збудували з нуля за 4 місяці.

Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Фото: UNBROKEN
Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Центр також стане простором для підготовки фахівців за стандартами ISPO – Міжнародного співтовариства з протезування та ортезування.

Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Фото: UNBROKEN
Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Його збудували в рамках проекту «Спеціальна програма підтримки України/EU4ResilientRegions», що здійснюється GIZ Ukraine та фінансується урядом Німеччини. 

«Ми маємо допомогти якнайбільшій кількості людей. Саме тому повинні розширювати можливості виробництва. Ще один виклик часу - це фахівці, їх катастрофічно бракує. Україна має готувати спеціалістів із протезування і ортезування. І ми плануємо, що цей Центр стане найпотужнішим навчальним хабом в Україні. За останній рік на нашій базі уже відбулася низка навчань для 51 протезиста - це люди з різних куточків України. А вже 21 травня у цьому Центрі розпочнеться наступний модуль авторитетних у світі навчань Human Study», – зазначив Олег Самчук, гендиректор Першого медоб'єднання Львова.

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяє електронну чергу на ендопротези уже цього року.
  • Завдяки німецькій підтримці сучасний центр протезування обіцяють створити і в Києві.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies