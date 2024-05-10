Тут не лише виготовлятимуть протези, а й навчатимуть спеціалістів з усієї України.

Центр буде першим в Україні, що відповідає усім міжнародним стандартам з ортопедії та протезування, розповідає UNBROKEN.

Фото: UNBROKEN Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Площа Центру - 1 000 кв.м., розрахована на 40 робочих місць. Тут є обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг. Є кімнати для зняття мірок, виготовлення, випробування та примірки штучних кінцівок, облаштовані лабораторія ходьби, аудиторія для навчань спеціалістів та внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів.

Фото: UNBROKEN Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Потужності новоствореного Центру дозволять виготовляти та встановлювати 1200 протезів на рік. Усе це збудували з нуля за 4 місяці.

Фото: UNBROKEN Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Центр також стане простором для підготовки фахівців за стандартами ISPO – Міжнародного співтовариства з протезування та ортезування.

Фото: UNBROKEN Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Його збудували в рамках проекту «Спеціальна програма підтримки України/EU4ResilientRegions», що здійснюється GIZ Ukraine та фінансується урядом Німеччини.

«Ми маємо допомогти якнайбільшій кількості людей. Саме тому повинні розширювати можливості виробництва. Ще один виклик часу - це фахівці, їх катастрофічно бракує. Україна має готувати спеціалістів із протезування і ортезування. І ми плануємо, що цей Центр стане найпотужнішим навчальним хабом в Україні. За останній рік на нашій базі уже відбулася низка навчань для 51 протезиста - це люди з різних куточків України. А вже 21 травня у цьому Центрі розпочнеться наступний модуль авторитетних у світі навчань Human Study», – зазначив Олег Самчук, гендиректор Першого медоб'єднання Львова.