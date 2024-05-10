Тут не лише виготовлятимуть протези, а й навчатимуть спеціалістів з усієї України.
Центр буде першим в Україні, що відповідає усім міжнародним стандартам з ортопедії та протезування, розповідає UNBROKEN.
Площа Центру - 1 000 кв.м., розрахована на 40 робочих місць. Тут є обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг. Є кімнати для зняття мірок, виготовлення, випробування та примірки штучних кінцівок, облаштовані лабораторія ходьби, аудиторія для навчань спеціалістів та внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів.
Потужності новоствореного Центру дозволять виготовляти та встановлювати 1200 протезів на рік. Усе це збудували з нуля за 4 місяці.
Центр також стане простором для підготовки фахівців за стандартами ISPO – Міжнародного співтовариства з протезування та ортезування.
Його збудували в рамках проекту «Спеціальна програма підтримки України/EU4ResilientRegions», що здійснюється GIZ Ukraine та фінансується урядом Німеччини.
«Ми маємо допомогти якнайбільшій кількості людей. Саме тому повинні розширювати можливості виробництва. Ще один виклик часу - це фахівці, їх катастрофічно бракує. Україна має готувати спеціалістів із протезування і ортезування. І ми плануємо, що цей Центр стане найпотужнішим навчальним хабом в Україні. За останній рік на нашій базі уже відбулася низка навчань для 51 протезиста - це люди з різних куточків України. А вже 21 травня у цьому Центрі розпочнеться наступний модуль авторитетних у світі навчань Human Study», – зазначив Олег Самчук, гендиректор Першого медоб'єднання Львова.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяє електронну чергу на ендопротези уже цього року.
- Завдяки німецькій підтримці сучасний центр протезування обіцяють створити і в Києві.