Здорові звички можуть подовжити життя, незважаючи на «погані» гени – як це працює, пояснює дослідження

Нещодавнє дослідження вивчало комбінований ефект способу життя та генетики та його тривалість. Для цього досліджували записи понад 350 000 людей європейського походження, за якими спостерігали в середньому 13 років.

Результати обнадійливі, пояснює WebMD.

Для дослідження ці 350 000 людей поділили на три групи, залежно від прогнозованої тривалості життя для них – тривалої, середньої і короткої.

Вчені виявили, що люди, які мали високий генетичний ризик рано померти, мали на 21% вищий ризик ранньої смерті порівняно з людьми, які мали низький генетичний ризик. Незалежно від способу життя.

Більше того, люди з нездоровими звичками мали підвищений ризик ранньої смерті (78%). Але! Люди зі здоровим способом життя змінили свої генетичні прогнози смерті на аж 62% і додали собі в середньому 5,2 роки життя.

«Ми визначили оптимальну комбінацію чотирьох факторів стилю життя, які забезпечили кращі переваги для продовження тривалості життя: відсутність куріння, регулярна фізактивність, достатній сон та здорове харчування, — сказав Сюе Лі, доктор філософії, співавтор дослідження та професор даних та наук про здоров’я в Медичній школі Чжецзянського університету в Китаї. — Наша порада: зосередьтеся на формуванні та дотриманні здорових звичок незалежно від того, що говорять ваші гени».

Для дослідження дослідники використовували індекс під назвою полігенна оцінка ризику (PRS), щоб визначити загальну генетичну схильність людини мати коротке або довге життя. Оцінка поєднує численні зміни в ДНК (відомі як варіанти), які впливають на тривалість життя. Лі сказав, що використання цього інструменту разом із скринінгом і генетичним консультуванням може допомогти людям приймати обґрунтовані рішення щодо свого здоров’я. Утім, наразі таке не може бути широкодоступним через свою дороговизну.

«Існує величезна кількість літератури, яка розглядає спосіб життя та довголіття, а також гени та довголіття», — каже Пем Фактор-Літвак, докторка філософії, професорка епідеміології в Школі громадської охорони здоров’я Мейлмана Колумбійського університету в Нью-Йорку.

За її словами, на маркери здорового старіння, теломери, впливає спосіб життя. Здоровий подовжує теломери, подовжуючи життя клітини та її здатність до поділу, а нездоровий – вкорочує теломери, спричиняючи відмирання клітин та старіння тканин.

Тобто чим раніше ви впровадите здорові звички, тим краще для вас.

Професорка пояснює, що межа в дослідженні становила 40 років, і результати показали, що люди з хорошими генами тривалості життя та здоровими звичками в середньому додавали собі 6,69 років у порівнянні з людьми з поганими генами тривалості життя та поганими звичками.

Старшим людям теж варто прислухатися до цих даних. Вільям Семюел Янсі-молодший, доктор медичних наук, лікар-терапевт і медичний директор Центру управління способом життя та ваги Дьюка в США каже, що лікує багатьох людей у віці 70-80 років, які починають почуватися краще і стають сильнішими, коли додають один із чотирьох факторів способу життя, наведених у дослідженні, а саме – здорове харчування: «Вони стають енергійнішими, сильнішими та мають менше шансів отримати травму чи падіння; досить миттєві переваги».