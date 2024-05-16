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“Символ єднання всіх поколінь українців”: Зеленський поздоровив громадян з Днем вишиванки

Глава держави зазначив, що за роки спротиву агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

“Символ єднання всіх поколінь українців”: Зеленський поздоровив громадян з Днем вишиванки
Фото: Фейсбук / Володимир Зеленський

Сьогодні, 16 травня, президент Володимир Зеленський поздоровив українців з Днем вишиванки. 

“Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. Наші діти знають її змалечку. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями”, – йдеться в повідомленні. 

Глава держави зазначив, що за роки спротиву агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

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