“Символ єднання всіх поколінь українців”: Зеленський поздоровив громадян з Днем вишиванки

Глава держави зазначив, що за роки спротиву агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

Сьогодні, 16 травня, президент Володимир Зеленський поздоровив українців з Днем вишиванки.

“Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. Наші діти знають її змалечку. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями”, – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що за роки спротиву агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.