Найбільша активність росіян зараз – на Покровському напрямку

Також ворог найбільш активний на Краматорську напрямку, а на Харківському захисники провели контратакувальні заходи.

Найбільша активність росіян сьогодні фіксується на Краматорському і Покровському напрямках, але інтенсивні бої тривають майже по всій лінії фронту.

Протягом поточної доби станом на 13:30 загалом відбулося 58 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі.

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував у напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. Українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки (станом на 10:30 була одна атака).

На Краматорському напрямку війська противника здійснили десять спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Завдали авіаційного удару в районі Дружби. Попри натиск ворога наші воїни продовжують впевнено стримувати його та за сприятливих умов контратакують.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні. З початку цієї доби уже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак противника. Загарбники проявляли активність в районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайліки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав.

На Придніпровському напрямку загарбники пʼять разів атакували поблизу Кринок, де зазнали втрат. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Херсон.

На інших напрямках обстановка залишилася без особливих змін.