​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
ГоловнаСуспільствоВійна

Найбільша активність росіян зараз – на Покровському напрямку

Також ворог найбільш активний на Краматорську напрямку, а на Харківському захисники провели контратакувальні заходи. 

Найбільша активність росіян зараз – на Покровському напрямку
Українська армія
Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша активність росіян сьогодні фіксується на Краматорському і Покровському напрямках, але інтенсивні бої тривають майже по всій лінії фронту.

Протягом поточної доби станом на 13:30 загалом відбулося 58 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі. 

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував у напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. Українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ. 

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового. 

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки (станом на 10:30 була одна атака).

На Краматорському напрямку війська противника здійснили десять спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Завдали авіаційного удару в районі Дружби. Попри натиск ворога наші воїни продовжують впевнено стримувати його та за сприятливих умов контратакують. 

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні. З початку цієї доби уже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак противника. Загарбники проявляли активність в районах Красногорівки, Новоолександрівки,  Новомихайліки та Костянтинівки.  

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу  Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав.

На Придніпровському напрямку загарбники пʼять разів атакували поблизу Кринок, де зазнали втрат. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Херсон.  

На інших напрямках обстановка залишилася без особливих змін. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies