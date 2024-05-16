​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині через російські обстріли поранені шестеро шахтарів

Імовірно, окупанти застосували РСЗв "Смерч".

На Донеччині через російські обстріли поранені шестеро шахтарів
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Сьогодні, 16 травня окупанти завдали удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів. 

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та Міненерго.

У міністерстві зазначили, що обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

В прокуратурі додали, що окупаційна армія РФ обстріляла Михайлівку Покровського району, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили прокурори. 

У квітні російська армія обстріляла одну з шахт на Донеччині. Тоді поранення отримали троє працівників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies