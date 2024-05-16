На Донеччині через російські обстріли поранені шестеро шахтарів

Сьогодні, 16 травня окупанти завдали удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та Міненерго.

У міністерстві зазначили, що обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

В прокуратурі додали, що окупаційна армія РФ обстріляла Михайлівку Покровського району, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили прокурори.

У квітні російська армія обстріляла одну з шахт на Донеччині. Тоді поранення отримали троє працівників.