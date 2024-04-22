Міненерго: через обстріл РФ на Донеччині поранені троє шахтарів

Учора, 22 квітня російська армія обстріляла одну з шахт на Донеччині. Поранення отримали троє працівників.
Про це повідомили у Міненерго.
Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі.
Також у міністерстві розповіли, що через сильний вітер відключилась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню.
Крім того, минулої доби у вечірні години Україна отримувала аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг постачання склав менше відсотка від добового обсягу споживання.
22 березня на Дніпропетровщині через ракетний удар евакуйовували понад 1000 гірників на поверхню після знеструмлення шахт.