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Міненерго: через обстріл РФ на Донеччині поранені троє шахтарів

Крім того, через негоду знеструмилися дві шахти, але працівники вийшли на поверхню.

Міненерго: через обстріл РФ на Донеччині поранені троє шахтарів
Фото ілюстративне
Фото: ukrinform.ua

Учора, 22 квітня російська армія обстріляла одну з шахт на Донеччині. Поранення отримали троє працівників. 

Про це повідомили у Міненерго.

Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі. 

Також у міністерстві розповіли, що через сильний вітер відключилась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню. 

Крім того, минулої доби у вечірні години Україна отримувала аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг постачання склав менше відсотка від добового обсягу споживання. 

22 березня на Дніпропетровщині через ракетний удар евакуйовували понад 1000 гірників на поверхню після знеструмлення шахт. 

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