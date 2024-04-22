​Речником Сил оборони півдня замість Гуменюк став Дмитро Плетенчук

Від сьогодні, 22 квітня, керівником пресцентру Сил оборони Півдня замість Наталії Гуменюк став капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
Про це він повідомив сам, пише "Укрінформ".
"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", – сказав Плетенчук.
Дотепер він був речником ВМС України. Також працював начальником пресслужби тактичної групи “Грім”, з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.
- 19 квітня стало відомо, що Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці пресцентру Сил оборони півдня, який вона очолювала із 2022 року.
- Напередодні українські медійники просили військове керівництво замінити Гуменюк на посаді "на більш компетентнішу особу". Журналісти заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини російських окупантів у Херсонській області та не надає доступу до військових. Гуменюк відповіла, що звинувачення – бездоказові.
- Після цього понад 150 медійників звернулися з закликом звільнити Гуменюк до парламентського комітету з питань свободи слова.
- Наприкінці листопада минулого року з'явилися чутки про можливе звільнення Гуменюк. 3 грудня вона сама повідомила про залишення посади речниці, але згодом – спростувала.