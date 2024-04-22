​Речником Сил оборони півдня замість Гуменюк став Дмитро Плетенчук

До цього він був речником ВМС України.

Від сьогодні, 22 квітня, керівником пресцентру Сил оборони Півдня замість Наталії Гуменюк став капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Про це він повідомив сам, пише "Укрінформ".

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", – сказав Плетенчук.

Дотепер він був речником ВМС України. Також працював начальником пресслужби тактичної групи “Грім”, з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.