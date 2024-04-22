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На світанку ворожа армія обстріляла два райони Херсона. Поранений чоловік

Через атаку житлових кварталів пошкоджені будинки, кілька із них загорілися. 

На світанку ворожа армія обстріляла два райони Херсона. Поранений чоловік
обстріли Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні, 22 квітня, близько 5 години ранку російська армія обстріляла Дніпровський  та Корабельний  райони Херсона. Через ворожу атаку пораненя отримав 63-річний чоловік.

Про це інформує начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

"Сьогодні ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів міста після 5.00. Були пошкоджені, зокрема, приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі ліквідовані", – написав він у телеграмі.

Також додав, що внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона був поранений 63-річний чоловік. Наразі він ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Вчора, 21 квітня у Корабельному районі Херсона ворожі снаряди влучили у багатоповерхівку, уламками пошкоджено медзаклад. У Дніпровському районі постражала 81-річна жінка.

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