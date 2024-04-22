На світанку ворожа армія обстріляла два райони Херсона. Поранений чоловік

Через атаку житлових кварталів пошкоджені будинки, кілька із них загорілися.

Сьогодні, 22 квітня, близько 5 години ранку російська армія обстріляла Дніпровський та Корабельний райони Херсона. Через ворожу атаку пораненя отримав 63-річний чоловік.

Про це інформує начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів міста після 5.00. Були пошкоджені, зокрема, приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі ліквідовані", – написав він у телеграмі.

Також додав, що внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона був поранений 63-річний чоловік. Наразі він ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Вчора, 21 квітня у Корабельному районі Херсона ворожі снаряди влучили у багатоповерхівку, уламками пошкоджено медзаклад. У Дніпровському районі постражала 81-річна жінка.