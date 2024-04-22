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На Дніпропетровщині через російську атаку постраждало фермерське господарство

Ворожа армія вночі обстріляла Нікополь із важкої артилерії.

На Дніпропетровщині через російську атаку постраждало фермерське господарство
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

У Дніпропетровській області через вчорашню вечірню ворожу атаку постраждало фермерське господарство, також пошкоджені лінії електропередач. Крім того, вночі російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Марганецьку громаду Нікопольського району понівечене фермерське господарство. Зачепило й лінію електропередач. Люди неушкоджені", – написав Лисак у телеграмі.

На інших територіях Дніпропетровщини – без прильотів.

Вчора, 21 квітня, Росія 8 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Ппостраждала 47-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми. 

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