На Дніпропетровщині через російську атаку постраждало фермерське господарство

У Дніпропетровській області через вчорашню вечірню ворожу атаку постраждало фермерське господарство, також пошкоджені лінії електропередач. Крім того, вночі російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Марганецьку громаду Нікопольського району понівечене фермерське господарство. Зачепило й лінію електропередач. Люди неушкоджені", – написав Лисак у телеграмі.

На інших територіях Дніпропетровщини – без прильотів.

Вчора, 21 квітня, Росія 8 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Ппостраждала 47-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми.