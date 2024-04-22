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Російська армія завдала понад 200 ударів по Запорізькій області впродовж доби

Найбільше, 169 разів, ворог бив із артилерії. 

Російська армія завдала понад 200 ударів по Запорізькій області впродовж доби
Наслідки атаки по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти 202 рази ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Про таке повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

  • Російська армія завдала авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці. 
  • 25 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
  • Окупанти зійснили 6 обстрілів РСЗВ по Роботиному, Малій Токмачці та Левадному. 
  • Також російська армія 169 разів обстріляла із артилерії Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малинівку.

Вчора повідомляли про майже 400 ударів з різних видів зброї, завданих російською армією по населених пунктах Запорізької області.

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