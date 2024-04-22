Російська армія завдала понад 200 ударів по Запорізькій області впродовж доби

Впродовж доби окупанти 202 рази ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Про таке повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
- Російська армія завдала авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці.
- 25 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
- Окупанти зійснили 6 обстрілів РСЗВ по Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.
- Також російська армія 169 разів обстріляла із артилерії Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малинівку.
Вчора повідомляли про майже 400 ударів з різних видів зброї, завданих російською армією по населених пунктах Запорізької області.