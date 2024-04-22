Російська армія обстріляла Херсонщину, поранені люди

Окупанти застосували артилерію та КАБи по Херсону та Бериславу.

Сьогодні, 22 квітня близько 10:20 армія Росії вкотре обстріляла середмістя Херсона з артилерійської зброї. Поранення середньої тяжкості отримала 44-річна жінка, яка в момент атаки перебувала на зупинці громадського транспорту. Також у області поранена неповнолітня дівчина.

Про це інформують Херсонська обласна прокуратура та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У Херсоні через обстріли поранено двох чоловіків 48 і 51 років. У обох вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. У старшого чоловіка ще і поверхневе уламкове поранення м'яких тканин живота. Обидва постраждалих і стані середньої тяжкості.

Чоловіки отримали травми під час обстрілу з боку російських окупаційних військ Дніпровського району міста. На момент ворожої атаки вони перебували на вулиці.

Фото: Херсонська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Херсонщини

Через ворожі атаки постраждало четверо людей з Берислава. Близько 01:15 ночі ворог здійснив скид вибухівки з дрону. Поранення отримала 15-річна дівчина та 27- річний чоловік. О 04:30 окупанти вдарили по населеному пункту КАБами, постраждала жінка та чоловік.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Вчора російська армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Козацьке Херсонської області. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки.