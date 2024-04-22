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СБУ викрили росіянина-агента ГРУ, який "полював" на NASAMS та Patriot

Росіянин приїхав до України напередодні вторгнення під видом продавця хімії, жив тут і чекав на "завдання".

СБУ викрили росіянина-агента ГРУ, який "полював" на NASAMS та Patriot
Затриманий у столиці росіянин
Фото: СБУ

Українська спецслужба викрила і затримала росіянина, агента ГРУ, якого "розконсервували" для полювання на українську ППО. Чоловік приїхав до України напередодні вторгнення і чекав на "завдання".

Про це інформує СБУ. 

Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столичний регіон. Чоловік мав знайти це озброєння та скоригувати по ньому ворожий вогонь. Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії.

Чоловік прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під легендою продавця побутової та паливно-мастильної хімії. Тривалий час він перебував у статусі "сплячого агента", щоб облаштуватись на новому місці та "розкрутити" власне бізнес-прикриття.

Восени 2023 року російська розвідка його "розконсервувала". Під виглядом комерційних поїздок він "курсував" по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО. У зоні особливої уваги були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot.Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також він встановив у власному авто приховану відеокамеру.

Росіянин полював на на NASAMS та Patriot
Фото: СБУ
Росіянин полював на на NASAMS та Patriot

Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні.Втім, військова контррозвідка СБУ стала на заваді ворожим планам і своєчасно їх викрила. Після поетапного документування російського агента його було затримано у київській квартирі. 

Під час обшуку у затриманого вилучено оптику, яку він використовував для відслідковування позицій Сил оборони.Крім того у ході документування фігуранта Служба безпеки встановила особу його "куратора" – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії.

Вилучені у російського агента документи
Фото: СБУ
Вилучені у російського агента документи

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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