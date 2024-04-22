С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині мікроавтобус впав у провалля: двоє загиблих, семеро поранених

Подія трапилася на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

На Київщині мікроавтобус впав у провалля: двоє загиблих, семеро поранених
Смертельна ДТП на Київщині
Фото: ДСНС Київщини

У Київській області мікроавтобус, який віз людей на роботу, потрапив у провалля. В результаті двоє осіб загинуло, ще семеро у тяжкому стані. Подія трапилася на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

Про це інформує ДСНС Київщини.

"Прибувши до місця події, рятувальники в становили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів. Потрібна деблокація", – йдеться у повідомленні.

Аварія мікроавтобуса на Київщині
Фото: ДСНС Київщини
Аварія мікроавтобуса на Київщині
Аварія мікроавтобуса на Київщині
Фото: ДСНС Київщини
Аварія мікроавтобуса на Київщині

Рятувальники виявили двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.  Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Обставини даної події встановлюються поліцією.

12 березня у Івано-Франківській області трапилася аварія за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Троє людей загинуло: водій автобуса та двоє пасажирів. Також є травмовані. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies