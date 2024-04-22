На Київщині мікроавтобус впав у провалля: двоє загиблих, семеро поранених

У Київській області мікроавтобус, який віз людей на роботу, потрапив у провалля. В результаті двоє осіб загинуло, ще семеро у тяжкому стані. Подія трапилася на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

Про це інформує ДСНС Київщини.

"Прибувши до місця події, рятувальники в становили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів. Потрібна деблокація", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Київщини Аварія мікроавтобуса на Київщині

Фото: ДСНС Київщини Аварія мікроавтобуса на Київщині

Рятувальники виявили двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Обставини даної події встановлюються поліцією.

12 березня у Івано-Франківській області трапилася аварія за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Троє людей загинуло: водій автобуса та двоє пасажирів. Також є травмовані.