У Донецькій області знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Небезпечний предмет виявив фермер під час проведення робіт на сільськогосподарському угідді.
Сапери ідентифікували його як нерозірвану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-500).
Бомбу знешкодили волинські сапери ДСНС.
- На початку квітня ООН оголосила про початок кампанії з інформування населення України про небезпеку, яку несуть міни та вибухонебезпечні об’єкти, а також заохочення громадян до безпечної поведінки.