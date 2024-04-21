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У Донецькій області знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Небезпечний предмет виявив фермер під час проведення робіт на сільськогосподарському угідді.

Сапери ідентифікували його як нерозірвану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-500).

Бомбу знешкодили волинські сапери ДСНС.