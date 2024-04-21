Ворог знову завдав ударів по Донеччині, є поранені

За добу російська армія завдала 14 ударів по населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних. З лінії фронту евакуйовано 71 людину, серед них — 6 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Красногорівці ворог поранив 1 людину, ще одну в Очеретиному. У Селидівській громаді пошкоджено двоповерхівку у Цукуриному, обстріляно Українськ. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Курахівка, Гостре і Костянтинопільське.

У Лиманській громаді обстріляні Іванівка, Терни, Ямпіль і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і інфраструктурний об'єкт; також у громаді зруйновано 2 приватні будинки у Диліївці, пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт у Віролюбівці, пошкоджено будинок у Миколаївці.

У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі споруди. Пошкоджено нежитлову будівлю у Сіверську.

З лінії фронту евакуйовано 71 людину, у тому числі 6 дітей.