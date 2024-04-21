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Ворог знову завдав ударів по Донеччині, є поранені

Впродовж доби російська армія 14 разів обстрілювала громади Донецької області.

Ворог знову завдав ударів по Донеччині, є поранені
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія завдала 14 ударів по населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних. З лінії фронту евакуйовано 71 людину, серед них — 6 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

У Красногорівці ворог поранив  1 людину, ще одну в Очеретиному. У Селидівській громаді пошкоджено двоповерхівку у Цукуриному, обстріляно Українськ. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Курахівка, Гостре і Костянтинопільське. 

У Лиманській громаді обстріляні Іванівка, Терни, Ямпіль і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і інфраструктурний об'єкт; також у громаді зруйновано 2 приватні будинки у Диліївці, пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт у Віролюбівці, пошкоджено будинок у Миколаївці.

У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі споруди. Пошкоджено нежитлову будівлю у Сіверську.

З лінії фронту евакуйовано 71 людину, у тому числі 6 дітей.

  • Російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на Донецькому напрямку. Лише за добу на Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках відбулося 105 боєзіткнень. Під ударами залишаються прифронтові населені пункти області.
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