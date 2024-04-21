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Окупанти у Маріуполі зруйнували пам’ятний знак на честь 500-річчя українського козацтва

Монумент демонтували, але поки що не вивезли.

Окупанти у Маріуполі зруйнували пам’ятний знак на честь 500-річчя українського козацтва
Зруйнований пам’ятник у Маріуполі
Фото: Телеграм Петра Андрющенка

Окупанти зруйнували у центрі Маріуполя, на площі Ринок пам’ятний знак, встановлений на честь 500-річчя козацтва і який нагадував про козацьке минуле міста. Він був встановлений на місці сторожового посту Кальміус – центру Кальміуської паланки.

Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни зруйнували ще один пам’ятник в Маріуполі. Знов - зі згадкою України. Стела на площі Ринок, зі згадко про те, що Маріуполь засновано від козацької фортеці. І що росія до Маріуполя якби не до чого", – написав Андрющенко у телеграмі. Він зазначив, що монумент поки демонтований, але не вивезений. Проте, за словами очільника міста, це "питання часу". 

"Другий за рахунком. Перший був пам’ятник жертвам Голодомору. Плюс - всі мурали. Це ті, хто нам дорікають за демонтаж радянських та російських катів та псевдокультури.  “МьІ не такие” кажуть вони. І вони праві бо роблять все це потайки. Сволота", – додав Андрющенко. 

Знак на честь хапорозьких козаків Кальміуської паланки був встановлений на місці сторожового посту Кальміус – центру  Кальміуської паланки – до 500-річчя українського козацтва. Знак має пам’ятні надписи та впізнаваними печатками Запорізької Січі, у центрі Козацького скверу в центральній частині Маріуполя неподалік від Драмтеатру. Його встановили понад 30 роки тому.

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