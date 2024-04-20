​Прикордонники допомогли чоловіку, який намагався втекти в Молдову і зламав ногу

На Одещині прикордонники врятували чоловіка, який намагався втекти до Молдови, але зламав ногу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

На телефонну "гарячу лінію" ДПСУ вночі звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік намагався у незаконний спосіб потрапити в Молдову, проте травмувався та потребує допомоги.

Прикордонники з’ясували, що 59-річний львів’янин зателефонував колишній дружині та розповів, що під час спроби перетнути українсько-молдовський кордон він зламав ногу, не може рухатися і близько чотирьох годин знаходиться просто неба, змок та дуже змерз.

Отримавши координати, прикордонники розпочали пошуки, залучивши службового собаку, а також підняли квадрокоптер з камерою. Потерпілого незабаром віднайшли неподалік села Новокрасне Роздільнянського району, надали йому домедичну допомогу, доставили до підрозділу та викликали "карету" швидкої допомоги.

Чоловік розповів, що вказівки з навігації та поради як незаконно потрапити до Молдови отримував через телеграм-канал. За такі "онлайн-консультації" він заплатив 4 000 доларів США.

Чоловіка до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 202 КУпАП, наклали штраф у розмірі 1700 грн, а також склали адмінпротокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

Раніше на Одещині службовий собака "винюхав" двох нелегалів. Ще п’ятьох виявили дроном.