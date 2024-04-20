Збитки від російських обстрілів території Курахівської ТЕС сягнули майже мільярда гривень

Крім того, розмір завданої шкоди довкіллю забрудненням повітря внаслідок бойових дій та обстрілів перевищив мільйон гривень.

986 мільйонів гривень склали збитки через обстріли території Курахівської ТЕС.

Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Через ворожі атаки на Курахове зафіксували 14 випадків засмічення земель ТЕС нафтопродуктами і відходами від руйнувань.

Розрахунки розміру збитків провела Державна екоінспекція у Донецькій.

Також вона провела 10 розрахунків шкоди за забруднення атмосферного повітря. Загальний розмір завданої шкоди довкіллю забрудненням повітря внаслідок бойових дій та обстрілів перевищив мільйон гривень.

"Розраховані збитки у подальшому мають стати підставою для стягнення з країни-агресора усієї шкоди, завданої довкіллю України", - зазначили в адміністрації.