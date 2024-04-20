Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині, загинула людина

У суботу, 20 квітня, російська армія завдала удару планерувальним боєприпасом по місту Вовчанськ Харківської області. Загинув чоловік, двоє людей поранені.

Про це повідомляє полція Харківської області.

"Сьогодні близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. На місце події прибули поліцейські, рятувальники, медики. За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу зруйновано підʼїзд дев’ятиповерхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах.

Поранення отримала жінка та чоловік. Загинув 60-річний чоловік, який порався в своєму городі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Впродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Сенькове.