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Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині, загинула людина

Ще двоє цивільних постраждали.

Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині, загинула людина
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

У суботу, 20 квітня, російська армія завдала удару планерувальним боєприпасом по місту Вовчанськ Харківської області. Загинув чоловік, двоє людей поранені.

Про це повідомляє полція Харківської області.

"Сьогодні близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. На місце події прибули поліцейські, рятувальники, медики. За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу зруйновано підʼїзд дев’ятиповерхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. 

Поранення отримала жінка та чоловік. Загинув 60-річний чоловік, який порався в своєму городі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Впродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Сенькове.

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