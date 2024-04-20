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Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити 60 млрд доларів від Сполучених Штатів

Зокрема, майже 50 млрд доларів із цієї суми піде на оборонні потреби.

Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити 60 млрд доларів від Сполучених Штатів
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити понад 60 млрд доларів допомоги, які сьогодні ухвалила Палата представників Конгресу США (законопроєкт ще має пройти Сенат, а потім його підпише президент Байден). 

“Про необхідність ухвалення пакету допомоги говорили з усіма стейкхолдерами під час візиту урядової делегації до США. Провели низку важливих перемовин з представниками демократичної і республіканської партій. Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність”, – написав прем’єр у Telegram.

Загальний обсяг допомоги – майже 61 млрд доларів:

  • 49,9 млрд – оборонні видатки
  • 7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка
  • 1,57 млрд – економічна допомога
  • 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Прем’єр висловив надію на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

“Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури. Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що також Палата представників США ухвалила сьогодні законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ на користь України. Україна може отримати приблизно 8 млрд доларів заморожених російських активів.

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