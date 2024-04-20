Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити 60 млрд доларів від Сполучених Штатів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити понад 60 млрд доларів допомоги, які сьогодні ухвалила Палата представників Конгресу США (законопроєкт ще має пройти Сенат, а потім його підпише президент Байден).
“Про необхідність ухвалення пакету допомоги говорили з усіма стейкхолдерами під час візиту урядової делегації до США. Провели низку важливих перемовин з представниками демократичної і республіканської партій. Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність”, – написав прем’єр у Telegram.
Загальний обсяг допомоги – майже 61 млрд доларів:
- 49,9 млрд – оборонні видатки
- 7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка
- 1,57 млрд – економічна допомога
- 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.
Прем’єр висловив надію на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.
“Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури. Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу”, – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що також Палата представників США ухвалила сьогодні законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ на користь України. Україна може отримати приблизно 8 млрд доларів заморожених російських активів.