Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити 60 млрд доларів від Сполучених Штатів

Зокрема, майже 50 млрд доларів із цієї суми піде на оборонні потреби.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити понад 60 млрд доларів допомоги, які сьогодні ухвалила Палата представників Конгресу США (законопроєкт ще має пройти Сенат, а потім його підпише президент Байден).

“Про необхідність ухвалення пакету допомоги говорили з усіма стейкхолдерами під час візиту урядової делегації до США. Провели низку важливих перемовин з представниками демократичної і республіканської партій. Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність”, – написав прем’єр у Telegram.

Загальний обсяг допомоги – майже 61 млрд доларів:

49,9 млрд – оборонні видатки

7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка

1,57 млрд – економічна допомога

400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Прем’єр висловив надію на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

“Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури. Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що також Палата представників США ухвалила сьогодні законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ на користь України. Україна може отримати приблизно 8 млрд доларів заморожених російських активів.