Палата представників США ухвалила надання Ізраїлю допомоги на понад 26 млрд доларів

Допомога передбачена як для військових, так і для гуманітарних цілей.

Сьогодні, 20 квітня, Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Ізраїлю.

За нього проголосували 366 конгресменів.

Документ передбачає виділення 26,4 млрд доларів. Зокрема, 4 млрд доларів підуть на системи протиракетної оборони “Залізний купол” та “Праща Давида”. 9,3 млрд доларів передбачені на гуманітарні потреби.

Також сьогодні Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів, про арешт заморожених активів РФ на користь України і про допомогу Тайваню на 8,1 млрд доларів.