Палата представників США ухвалила надання Тайваню допомоги на понад 8 млрд доларів

Сьогодні, 20 квітня, Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Тайваню на 8,1 млрд доларів.

Ця допомога потрібна Тайваню для стримування можливої агресії з боку Китаю.

Нагадаємо, у кінці березня міністр закордонних справ Тайваню заявив, що допомога США Україні є важливою для стримування Китаю. Він зазначив, що якщо Росія зможе захопити більшу частину України, то "це буде розглядатися як перемога авторитарних держав".

Також сьогодні Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів, про арешт заморожених активів РФ на користь України і про допомогу Ізраїлю на 26,4 млрд доларів.