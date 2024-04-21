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На прикордонні Чернівгівської та Сумської областей вибудовують додаткові смуги оборони

Ворожі ДРГ на кордоні не спостерігають.

На прикордонні Чернівгівської та Сумської областей вибудовують додаткові смуги оборони
Зуби дракона
Фото: Олексій Кулеба

На кордоні Чернігівської та Сумської областей вибудовують додаткові потужні смуги оборони. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОК "Північ" Вадим Мисник, пише Укрінформ.

"Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо. Вглиб (цих областей – ред.) вибудовуються додаткові смуги, дуже потужні", — сказав він.

Наразі на кордоні з Білоруссю на Чернігівщині військові наразі не спостерігають диверсійних груп.

"Наша розвідка постійно відстежує їхні переміщення і те, що у них відбувається. У них протягом місяця були заходи перевірки бойової готовності, і ми знаємо, що там долучалися, порівняно з минулим роком, набагато більше військовозобов’язаних до військових частин. Але зараз уже, з 17 квітня, почався процес повернення додому", — заявив речник.

Ротація російських військових на прикордонні, за даними розвідки, здійснюється постійно.

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